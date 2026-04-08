Scholes segir United að losa sig við þessa átta leikmenn – Einn þeirra var að gera nýjan samning

Paul Scholes hefur farið hörðum orðum um leikmannahóp Manchester United og segir að stórhreinsun sé nauðsynleg í sumar.
Scholes telur að allt að átta leikmenn eigi að fara frá félaginu ef markmiðið sé að berjast um titla á borð við ensku úrvalsdeildina og Meistaradeildina.
Hann nefndi sérstaklega Harry Maguire og sagði að þrátt fyrir góða endurkomu væri hann ekki lykilmaður í liði sem ætlar sér stóra hluti. Maguire gerði nýjan samning við United í gær.
Hann bætti við að nokkrir varnarmenn og miðjumenn væru ekki að standast kröfur og að félagið þyrfti að taka erfiðar ákvarðanir.
Skoðun Scholes
Senne Lammens – Halda
Diogo Dalot – Halda
Noussair Mazraoui – Selja
Matthijs De Ligt – Halda
Harry Maguire – Selja
Lisandro Martinez – Halda
Patrick Dorgu – Selja
Leny Yoro – Selja
Luke Shaw – Selja
Mason Mount – Selja
Bruno Fernandes – Halda
Casemiro – Selja
Manuel Ugarte – Selja
Kobbie Mainoo – Halda
Matheus Cunha – Halda
Joshua Zirkzee – Selja
Amad Diallo – Halda
Bryan Mbeumo – Halda
Benjamin Sesko – Halda
Scholes telur að markviss endurnýjun sé lykillinn að því að United nái aftur toppnum.