PSG tætti Liverpool í sig – Atletico sótti góðan sigur á Nývang

Paris Saint-Germain er í góðri stöðu gegn Liverpool eftir fyrri leik liðanna í átta liða úrslitum Meistaradeildarinnar.
Staðan er 2-0 þegar hálfleikur er í einvíginu. Désiré Doué kom PSG yfir strax á 11. mínútu, en Khvicha Kvaratskhelia bætti við öðru marki á 65. mínútu eftir sendingu frá João Neves.
Liverpool átti erfitt uppdráttar og lítið ógnað marki heimamanna. PSG var miklu sterkari aðilinn allan leikinn og hefðu hæglega getað unnið stærra.
Í hinum leiknum er Atletico Madrid með 2-0 forskot gegn Barcelona á útivelli.
Leikurinn breyttist á lokamínútum fyrri hálfleiks þegar Pau Cubarsí fékk rautt spjald. Skömmu síðar kom Julian Alvarez Atletico yfir með marki úr aukaspyrnu. Alexander Sørloth bætti svo við öðru marki á 70. mínútu eftir stoðsendingu frá Matteo Ruggeri.
Bæði PSG og Atletico með sterka stöðu fyrir síðari leikina.