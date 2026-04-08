Óskar Hrafn í ítarlegu viðtali: „Það er voða erfitt að vera ósammála umræðu, þetta eru bara skoðanir manna“

„Spáin leggst bara fínt í mig. Okkur var spáð þriðja eða fjórða sæti í fyrra og við sáum nú þegar tímabilinu lauk að það hafði nú ekki mikla þýðingu. Þetta er meira til gamans gert. Þetta er ekkert sem kemur á óvart miðað við umræðurnar síðustu vikur,“ sagði Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, eftir að spá fyrirliða, þjálfara og forráðamanna Bestu deildar karla var opinberuð, en þar var KR spáð 4. sæti.
Mikil spenna er fyrir liði KR í sumar og búast margir við því að árangurinn verði töluvert betra en í fyrra. Óskar kom inn á umræðuna hér í upphafi og var hann spurður nánar út í hana.
„Það er voða erfitt að vera ósammála umræðu, þetta eru bara skoðanir manna og litast kannski af undirbúningstímabilinu. Mér hins vegar líður þannig að við þurfum að sanna það fyrir sjálfum okkur að við getum sýnt meiri stöðugleika en við gerðum í fyrra. Við þurfum að vera betri í þeim veruleika sem við lifum við, að brjóta á bak aftur lið sem leggjast lágt og vilja sækja hratt. Þar liggur lykillinn að því ef við ætlum að ná betri árangri en í fyrra.“
KR hafnaði í tíunda sæti Bestu deildarinnar í fyrra og bjargaði sér frá falli í lokaumferðinni. Er liðið á betri stað en í fyrra?
„Ég myndi halda að það væri orðið heilsteyptara. Það er orðið árinu eldra og reynslunni ríkara. Þetta er nánast sami hópur og kláraði síðasta tímabil. Auðvitað fengum við Arnór Ingva sem er frábær en að mestu leyti höfum við vaxið innan frá og margir hafa tekið stór skref í vetur. Ég er bara bjartsýnn fyrir þessu tímabili.“
Það er mikil stemning fyrir liðinu í Vesturbænum.
„Ég upplifi góða stemningu og mikla jákvæðni og það er auðvitað bara frábært. Það var ekki sjálfgefið í fyrra að stuðningsmennirnir myndu mæta eins vel og þeir gerðu. Við vorum jafnvel með langbestu mætinguna af öllum liðum þó að gengið væri eins og það var. Að hluta til var það kannski vegna þess að fólk kann að meta að við spilum flottan fótbolta. Við spiluðum fótbolta sem vakti tilfinningar hjá fólki, það var stressað allar 90 mínúturnar. Félagið sýndi svo styrk sinn í síðasta leiknum þegar við fórum á Ísafjörð og allir þessir KR-ingar mæta þangað. Sannast ekki þarna hið forkveðna: Fátt er svo með öllu illt að ei boði gott. Þarna virkilega sameinaðist félagið í heild sinni á Ísafirði.“
Óskar var spurður út í markmiðin fyrir tímabilið en hann fer ekki nákvæmlega út í hvar í deildinni liðið vill enda eða slíkt.
„Við erum auðvitað búnir að gera það að einhverju leyti. Menn eru búnir að ræða hvað þeir vilja gera. En það er kannski meira inn á við í andlega hlutanum, hvað viljum við standa fyrir? Hvernig viljum við koma fram? Hvernig lið viljum við vera? Við höfum verið að vinna helling í þessum hluta sem ég held að auki stöðugleikann til lengri tíma. Það var líka vandamál í fyrra, það sveiflaðist of mikið. Það komu tíu mínútna kaflar þar sem við töpuðum kannski leik sem við vorum búnir að vera mjög góðir í. Það er verkefnið, að hækka botn-levelið, að við verðum betri þegar við erum sem lélegastir. Þar held ég að flest lið séu skilgreind. Einn helsti styrkleiki Víkings er til dæmis að þeir eru góðir þó þeir eigi sinn lélegasta leik. Þar liggur lykillinn að því að halda út heilt Íslandsmót. Við getum unnið hvaða lið sem er á okkar degi en tilfinningin er líka sú að við getum tapað fyrir hvaða liði sem er þegar það er ekki kveikt á okkur.“
