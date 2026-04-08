Miðvikudagur 08.apríl 2026

United með augastað á tveimur öflugum í úrvalsdeildinni

Óskar Hrafn í ítarlegu viðtali: „Það er voða erfitt að vera ósammála umræðu, þetta eru bara skoðanir manna“

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 8. apríl 2026 14:40

„Spáin leggst bara fínt í mig. Okkur var spáð þriðja eða fjórða sæti í fyrra og við sáum nú þegar tímabilinu lauk að það hafði nú ekki mikla þýðingu. Þetta er meira til gamans gert. Þetta er ekkert sem kemur á óvart miðað við umræðurnar síðustu vikur,“ sagði Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, eftir að spá fyrirliða, þjálfara og forráðamanna Bestu deildar karla var opinberuð, en þar var KR spáð 4. sæti.

Mikil spenna er fyrir liði KR í sumar og búast margir við því að árangurinn verði töluvert betra en í fyrra. Óskar kom inn á umræðuna hér í upphafi og var hann spurður nánar út í hana.

„Það er voða erfitt að vera ósammála umræðu, þetta eru bara skoðanir manna og litast kannski af undirbúningstímabilinu. Mér hins vegar líður þannig að við þurfum að sanna það fyrir sjálfum okkur að við getum sýnt meiri stöðugleika en við gerðum í fyrra. Við þurfum að vera betri í þeim veruleika sem við lifum við, að brjóta á bak aftur lið sem leggjast lágt og vilja sækja hratt. Þar liggur lykillinn að því ef við ætlum að ná betri árangri en í fyrra.“

KR hafnaði í tíunda sæti Bestu deildarinnar í fyrra og bjargaði sér frá falli í lokaumferðinni. Er liðið á betri stað en í fyrra?

„Ég myndi halda að það væri orðið heilsteyptara. Það er orðið árinu eldra og reynslunni ríkara. Þetta er nánast sami hópur og kláraði síðasta tímabil. Auðvitað fengum við Arnór Ingva sem er frábær en að mestu leyti höfum við vaxið innan frá og margir hafa tekið stór skref í vetur. Ég er bara bjartsýnn fyrir þessu tímabili.“

Það er mikil stemning fyrir liðinu í Vesturbænum.

„Ég upplifi góða stemningu og mikla jákvæðni og það er auðvitað bara frábært. Það var ekki sjálfgefið í fyrra að stuðningsmennirnir myndu mæta eins vel og þeir gerðu. Við vorum jafnvel með langbestu mætinguna af öllum liðum þó að gengið væri eins og það var. Að hluta til var það kannski vegna þess að fólk kann að meta að við spilum flottan fótbolta. Við spiluðum fótbolta sem vakti tilfinningar hjá fólki, það var stressað allar 90 mínúturnar. Félagið sýndi svo styrk sinn í síðasta leiknum þegar við fórum á Ísafjörð og allir þessir KR-ingar mæta þangað. Sannast ekki þarna hið forkveðna: Fátt er svo með öllu illt að ei boði gott. Þarna virkilega sameinaðist félagið í heild sinni á Ísafirði.“

Óskar var spurður  út í markmiðin fyrir tímabilið en hann fer ekki nákvæmlega út í hvar í deildinni liðið vill enda eða slíkt.

„Við erum auðvitað búnir að gera það að einhverju leyti. Menn eru búnir að ræða hvað þeir vilja gera. En það er kannski meira inn á við í andlega hlutanum, hvað viljum við standa fyrir? Hvernig viljum við koma fram? Hvernig lið viljum við vera? Við höfum verið að vinna helling í þessum hluta sem ég held að auki stöðugleikann til lengri tíma. Það var líka vandamál í fyrra, það sveiflaðist of mikið. Það komu tíu mínútna kaflar þar sem við töpuðum kannski leik sem við vorum búnir að vera mjög góðir í. Það er verkefnið, að hækka botn-levelið, að við verðum betri þegar við erum sem lélegastir. Þar held ég að flest lið séu skilgreind. Einn helsti styrkleiki Víkings er til dæmis að þeir eru góðir þó þeir eigi sinn lélegasta leik. Þar liggur lykillinn að því að halda út heilt Íslandsmót. Við getum unnið hvaða lið sem er á okkar degi en tilfinningin er líka sú að við getum tapað fyrir hvaða liði sem er þegar það er ekki kveikt á okkur.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 10 mínútum
Óskar Hrafn í ítarlegu viðtali: „Það er voða erfitt að vera ósammála umræðu, þetta eru bara skoðanir manna“
433Sport
Fyrir 56 mínútum
Jónatan frá í nokkrar vikur – Hemmi ræddi einnig stöðuna á Patrick
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Gísli Eyjólfs um Blika: „Þeir verða bara að eiga það við sig, ég mæti í Kópavoginn í öðrum leik og þar fá þeir að sjá mig“
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
76 prósent íslenskra knattspyrnumanna kjósa Sjálfstæðisflokk eða Miðflokk – Mikil andstaða gagnvart ESB í sama hópi
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Þjálfarar og fyrirliðar Bestu deildarinnar á því að Víkingur verði meistari en nýliðarnir falli
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Arsenal gulltryggði fimmta sætið fyrir ensku úrvalsdeildina
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Raya hlaðinn lofi – „Besti markvörður í heimi“
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
United með augastað á tveimur öflugum í úrvalsdeildinni

Mest lesið

Sigurður búinn að borga í 40 ár en skuldar enn – „Ég er orðinn leiður á þessu rugli”
Lætur höfunda áramótaskaupsins heyra það í opnu bréfi til borgarstjóra – „Ég gleymi aldrei deginum þegar þú komst til okkar á kaffistofu Samhjálpar“
Dagný Brynjars með ákall til íslenskra sjónvarpsmanna – „Þetta fer í taugarnar á 7 ára syni mínum“
Setur allt á hliðina með myndir af sér nánast naktri
Óttast að mannrán hafi verið framið á annan í páskum

Nýlegt

Óttast að mannrán hafi verið framið á annan í páskum
Fréttin sem Jóhann Hlíðar neitar að skrifa
Fengu fimm ára fangelsi fyrir að smygla fljótandi kókaíni í rauðvínskössum
Síbrotakona loksins borin út úr Bríetartúni – „Ég trúi því varla að þetta sé búið“
Varað við sumarbústaðarsvindlara – „Alltaf lofar hann öllu fögru“
Fær afslátt eftir gistingu á martraðahóteli – Þurfti sjálf að eitra fyrir kakkalökkum
United með augastað á tveimur öflugum í úrvalsdeildinni
Enn eitt sambandið í vaskinn hjá kvennabósanum – Hélt framhjá með vinkonu mun yngri kærustu sinnar
Maguire hafnaði spennandi tilboði til að vera áfram hjá United
Húrra Reykjavík lokar síðustu versluninni
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Scholes segir United að losa sig við þessa átta leikmenn – Einn þeirra var að gera nýjan samning
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum

Segja að Chelsea sé að skoða að henda Garnacho burt í sumar

Segja að Chelsea sé að skoða að henda Garnacho burt í sumar
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Til í að kaupa miðjumann sem United vill losna við
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Konan sem elskar myndatökur í sundfötum frumsýnir nýjan kærasta
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Liverpool vilja ólmir fá franska landsliðsmanninn

Liverpool vilja ólmir fá franska landsliðsmanninn
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Tekur Amorim við af Mourinho í sumar?

Tekur Amorim við af Mourinho í sumar?
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Chelsea sagt skoða að eyða 60 milljónum punda í markvörð
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Gerrard hefur þungar áhyggjur eftir þessi ummæli Van Dijk

Gerrard hefur þungar áhyggjur eftir þessi ummæli Van Dijk
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Arbeloa telur að þetta hafi verið maður leiksins á Bernabeu í kvöld
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Gæti fengið að taka við ítalska landsliðinu án þess að hætta með Napoli
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Hetja Arsenal hrósar Raya eftir leik – „Besti markvörður í heimi síðustu tvö ár“

Hetja Arsenal hrósar Raya eftir leik – „Besti markvörður í heimi síðustu tvö ár“
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Bayern sótti sterkan sigur á Bernabeu – Dramatískt sigurmark hjá Arsenal

Bayern sótti sterkan sigur á Bernabeu – Dramatískt sigurmark hjá Arsenal
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Dagný Brynjars með ákall til íslenskra sjónvarpsmanna – „Þetta fer í taugarnar á 7 ára syni mínum“
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Segir frá því þegar hann ætlaði að drepa og meiða gamlan félaga
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Íbúar New York ekki sáttir með þessa ákvörðun

Íbúar New York ekki sáttir með þessa ákvörðun
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Staðfesta andlát eftir tvöfalt hjartaáfall
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Vill hressilega launahækkun á Anfield
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Setur allt á hliðina með myndir af sér nánast naktri
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Útskrifaður af sjúkrahúsi eftir slæma flensu

Útskrifaður af sjúkrahúsi eftir slæma flensu
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Góðar fréttir fyrir Carrick

Góðar fréttir fyrir Carrick
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Dregið á fimmtudag – Fleiri úr Lengjudeildinni en Bestu deildinni í pottinum
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

De Wilde hættur á Húsavík skömmu fyrir mót

De Wilde hættur á Húsavík skömmu fyrir mót
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Tómas Bent og félagar gætu spilað hreinan úrslitaleik við Celtic
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Maguire segist finna fyrir því að eitthvað mjög spennandi sé í uppsiglingu á Old Trafford
433Sport
Í gær

Hefja viðræður um Darwin Nunez

Hefja viðræður um Darwin Nunez
433Sport
Í gær

Fer tvennum sögum af skotmarki Liverpool

Fer tvennum sögum af skotmarki Liverpool
433Sport
Í gær
Barton neitar sök – Ákærður fyrir að berja drykkjufélaga til óbóta
433Sport
Í gær
Leikmaður United með marga kosti á borðinu
Hide picture