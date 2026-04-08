Maguire hafnaði spennandi tilboði til að vera áfram hjá United

Harry Maguire hafnaði möguleikanum á að ganga til liðs við Inter Miami til þess að vera áfram hjá Manchester United, samkvæmt The Sun.
Enska landsliðsmanninum bauðst að færa sig yfir í MLS-deildina, en hann skrifaði í gær undir nýjan eins árs samning, með möguleika á ári til viðbótar, við United.
Maguire hefur endurheimt sæti sitt í byrjunarliðinu með komu Michael Carrick og gert frábærlega. Vill hann taka þátt í spennandi vegferð á Old Trafford.
Inter Miami er auðvitað í eigu David Beckham og með Lionel Messi innanborðs, en það dugði ekki til að lokka Maguire til sín.
Maguire, sem gekk í raðir United fyrir 80 milljónir punda frá Leicester árið 2019, hefði orðið samningslaus í sumar og getað farið frítt, áður en hann endurnýjaði í gær.