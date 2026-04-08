Lögreglumaður sendur í leyfi fyrir að áreita konu – Vekur athygli að hann fær að halda áfram í hinu starfinu sínu

Aðstoðardómari í bikarleik á Englandi um síðustu helgi er lögreglumaður sem hefur verið settur í tímabundið leyfi frá störfum.
Richard West, 51 árs, hefur þó fengið að halda áfram að dæma leiki af hálfu knattspyrnuyfirvalda þrátt fyrir að hafa verið tekinn úr almennum lögreglustörfum eftir kvörtun.
West, sem hefur starfað sem aðstoðardómari í hundruðum leikja, þar á meðal í ensku úrvalsdeildinni, var á línunni í bikarleik Chelsea og Port Vale á Stamford Bridge síðastliðinn laugardag.
Hann stendur þó frammi fyrir því að missa stöðu sína sem lögregluforingi hjá Humberside Police eftir ásakanir um þvingandi og kvenfyrirlitningu gagnvart kvenkyns samstarfsmanni.
West hefur verið bannað að sinna störfum sem snúa að almenningi þar til fimm daga málflutningur fer fram síðar í þessum mánuði. Þrátt fyrir það hafa The Football Association og dómarasamtökin Professional Game Match Officials Limited leyft honum að halda áfram störfum á vellinum.
Hann er sakaður um óviðeigandi samskipti á árunum 2024 til 2025, meðal annars að hafa haldið áfram óumbeðnum samskiptum, sent gjafir og skilaboð eftir að sambandi lauk.
Málið hefur vakið mikla athygli í Englandi.