Miðvikudagur 08.apríl 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

PSG tætti Liverpool í sig – Atletico sótti góðan sigur á Nývang

90 Mínútur

Íþróttavikan: Spáin fyrir Bestu deildina

433
433Sport

Lögreglumaður sendur í leyfi fyrir að áreita konu – Vekur athygli að hann fær að halda áfram í hinu starfinu sínu

Hörður Snævar Jónsson
Miðvikudaginn 8. apríl 2026 20:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Aðstoðardómari í bikarleik á Englandi um síðustu helgi er lögreglumaður sem hefur verið settur í tímabundið leyfi frá störfum.

Richard West, 51 árs, hefur þó fengið að halda áfram að dæma leiki af hálfu knattspyrnuyfirvalda þrátt fyrir að hafa verið tekinn úr almennum lögreglustörfum eftir kvörtun.

West, sem hefur starfað sem aðstoðardómari í hundruðum leikja, þar á meðal í ensku úrvalsdeildinni, var á línunni í bikarleik Chelsea og Port Vale á Stamford Bridge síðastliðinn laugardag.

Hann stendur þó frammi fyrir því að missa stöðu sína sem lögregluforingi hjá Humberside Police eftir ásakanir um þvingandi og kvenfyrirlitningu gagnvart kvenkyns samstarfsmanni.

West hefur verið bannað að sinna störfum sem snúa að almenningi þar til fimm daga málflutningur fer fram síðar í þessum mánuði. Þrátt fyrir það hafa The Football Association og dómarasamtökin Professional Game Match Officials Limited leyft honum að halda áfram störfum á vellinum.

Hann er sakaður um óviðeigandi samskipti á árunum 2024 til 2025, meðal annars að hafa haldið áfram óumbeðnum samskiptum, sent gjafir og skilaboð eftir að sambandi lauk.

Málið hefur vakið mikla athygli í Englandi.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Lögreglumaður sendur í leyfi fyrir að áreita konu – Vekur athygli að hann fær að halda áfram í hinu starfinu sínu
433Sport
Fyrir 56 mínútum
PSG tætti Liverpool í sig – Atletico sótti góðan sigur á Nývang
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Gerrard bendir á leikmann sem hann vill fá til Liverpool – Segist sakna Luis Diaz
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Allt í klessu hjá Antony á Spáni
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Kostulegt atvik í beinni útsendingu í gær – Minnti hann á orð hans frá því í fyrra
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Þetta eru tíu bestu leikmenn Bestu deildarinnar – Ballið byrjar eftir tvo daga
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Fær ekki sína hundtryggu aðstoðarmenn með sér
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Segist hafa náð meiri árangri í lífinu eftir að hann lagði skóna á hilluna

Mest lesið

Rex Heuermann er raðmorðingi – Játaði á sig öll sjö morðin og eitt til viðbótar sem hann hafði ekki verið ákærður fyrir
Færsla Snorra í gær vakti mikla athygli og sumum sárnaði töluvert- „Þar fór Miðflokkurinn! Til hamingju með fylgishrunið“
Lítið góðverk pizzasendils skilaði honum milljónum króna í vasann – Sjáðu myndbandið
Sigurður búinn að borga í 40 ár en skuldar enn – „Ég er orðinn leiður á þessu rugli”
Lætur höfunda áramótaskaupsins heyra það í opnu bréfi til borgarstjóra – „Ég gleymi aldrei deginum þegar þú komst til okkar á kaffistofu Samhjálpar“

Nýlegt

Óttast að mannrán hafi verið framið á annan í páskum
Fréttin sem Jóhann Hlíðar neitar að skrifa
Fengu fimm ára fangelsi fyrir að smygla fljótandi kókaíni í rauðvínskössum
Síbrotakona loksins borin út úr Bríetartúni – „Ég trúi því varla að þetta sé búið“
Varað við sumarbústaðarsvindlara – „Alltaf lofar hann öllu fögru“
Ósáttur eftir að heilsugæslan neitaði að gefa upp netfang heimilislæknisins
Segist hafa náð meiri árangri í lífinu eftir að hann lagði skóna á hilluna
Landsliðið kom saman í dag – Gríðarlega mikilvægur leikur á þriðjudag
Tvær konur ákærðar fyrir stórfellt brot
Guðrún ræðir opinskátt um tíðindin í vetur – „Ég var byrjuð að tapa gleðinni“
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Arsenal til í að selja hann fjárhagsins vegna
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum

Jónatan frá í nokkrar vikur – Hemmi ræddi einnig stöðuna á Patrick

Jónatan frá í nokkrar vikur – Hemmi ræddi einnig stöðuna á Patrick
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Óskar Hrafn í ítarlegu viðtali: „Það er voða erfitt að vera ósammála umræðu, þetta eru bara skoðanir manna“
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Gísli Eyjólfs um Blika: „Þeir verða bara að eiga það við sig, ég mæti í Kópavoginn í öðrum leik og þar fá þeir að sjá mig“
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

76 prósent íslenskra knattspyrnumanna kjósa Sjálfstæðisflokk eða Miðflokk – Mikil andstaða gagnvart ESB í sama hópi

76 prósent íslenskra knattspyrnumanna kjósa Sjálfstæðisflokk eða Miðflokk – Mikil andstaða gagnvart ESB í sama hópi
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Þjálfarar og fyrirliðar Bestu deildarinnar á því að Víkingur verði meistari en nýliðarnir falli

Þjálfarar og fyrirliðar Bestu deildarinnar á því að Víkingur verði meistari en nýliðarnir falli
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Arsenal gulltryggði fimmta sætið fyrir ensku úrvalsdeildina
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Raya hlaðinn lofi – „Besti markvörður í heimi“

Raya hlaðinn lofi – „Besti markvörður í heimi“
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
United með augastað á tveimur öflugum í úrvalsdeildinni
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Enn eitt sambandið í vaskinn hjá kvennabósanum – Hélt framhjá með vinkonu mun yngri kærustu sinnar
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Maguire hafnaði spennandi tilboði til að vera áfram hjá United

Maguire hafnaði spennandi tilboði til að vera áfram hjá United
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Scholes segir United að losa sig við þessa átta leikmenn – Einn þeirra var að gera nýjan samning

Scholes segir United að losa sig við þessa átta leikmenn – Einn þeirra var að gera nýjan samning
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Segja að Chelsea sé að skoða að henda Garnacho burt í sumar
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Til í að kaupa miðjumann sem United vill losna við
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum

Konan sem elskar myndatökur í sundfötum frumsýnir nýjan kærasta

Konan sem elskar myndatökur í sundfötum frumsýnir nýjan kærasta
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Liverpool vilja ólmir fá franska landsliðsmanninn
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Tekur Amorim við af Mourinho í sumar?
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Chelsea sagt skoða að eyða 60 milljónum punda í markvörð
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Gerrard hefur þungar áhyggjur eftir þessi ummæli Van Dijk

Gerrard hefur þungar áhyggjur eftir þessi ummæli Van Dijk
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Arbeloa telur að þetta hafi verið maður leiksins á Bernabeu í kvöld

Arbeloa telur að þetta hafi verið maður leiksins á Bernabeu í kvöld
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Gæti fengið að taka við ítalska landsliðinu án þess að hætta með Napoli
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Hetja Arsenal hrósar Raya eftir leik – „Besti markvörður í heimi síðustu tvö ár“

Hetja Arsenal hrósar Raya eftir leik – „Besti markvörður í heimi síðustu tvö ár“
433Sport
Í gær
Bayern sótti sterkan sigur á Bernabeu – Dramatískt sigurmark hjá Arsenal
433Sport
Í gær
Dagný Brynjars með ákall til íslenskra sjónvarpsmanna – „Þetta fer í taugarnar á 7 ára syni mínum“
433Sport
Í gær

Segir frá því þegar hann ætlaði að drepa og meiða gamlan félaga

Segir frá því þegar hann ætlaði að drepa og meiða gamlan félaga
433Sport
Í gær

Íbúar New York ekki sáttir með þessa ákvörðun

Íbúar New York ekki sáttir með þessa ákvörðun
433Sport
Í gær
Staðfesta andlát eftir tvöfalt hjartaáfall
433Sport
Í gær
Vill hressilega launahækkun á Anfield