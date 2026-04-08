Leikmenn United vilja að Carrick fái starfið

Leikmenn Manchester United hafa lýst yfir stuðningi við Michael Carrick sem framtíðarstjóra félagsins, ef marka má ummæli Amad Diallo og Bryan Mbeumo.
Carrick, sem er 44 ára og fyrrum miðjumaður United, tók við liðinu í janúar eftir að Ruben Amorim lét af störfum, og stýrði einnig liðinu tímabundið eftir Darren Fletcher. Hann hefur náð frábærum árangri á stuttum tíma.
Undir stjórn Carrick hefur United unnið sjö leiki, gert tvö jafntefli og aðeins tapað einum leik, gegn Newcastle United, í tíu leikjum í ensku úrvalsdeildinni. Liðið situr nú í þriðja sæti deildarinnar og er á góðri leið með að tryggja sér sæti í Meistaradeild Evrópu á næsta tímabili.
Carrick hafði betur gegn fyrrum stjóra og goðsögn félagsins, Ole Gunnar Solskjaer, í viðtalsferli um starfið í janúar og hefur lýst yfir áhuga á að taka við því til frambúðar í sumar.
Leikmenn virðast sammála um að hann sé rétti maðurinn í starfið. „Hann hefur verið frábær. Hann hefur gert mikið fyrir liðið, þekkir félagið vel og hefur mikla reynslu,“ sagði Diallo.
Hann bætti við að samband Carrick við leikmennina væri mjög gott og slíkt gæti skipt sköpum. Þó undirstrikaði hann að það væri ekki leikmanna að taka endanlega ákvörðun um framtíð stjórans.