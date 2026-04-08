Landsliðið kom saman í dag – Gríðarlega mikilvægur leikur á þriðjudag

Íslenska kvennalandsliðið hefur hafið undirbúning fyrir leikina tvo gegn Úkraínu og Englandi í undankeppni HM 2027.
Leikirnir fara báðir fram á Laugardalsvelli. Ísland mætir Úkraínu þriðjudaginn 14. apríl kl. 18:30 og Englandi laugardaginn 18. apríl kl. 16:30.
Miðasala á báða leikina er í fullum gangi á miðasöluvef KSÍ og hvetur sambandið fólk til að að mæta og styðja liðið í baráttunni um sæti í lokakeppni HM í fyrsta sinn.
Ísland og Úkraína eru bæði án stiga eftir tvo leiki í riðlinum á meðan Spánn og England eru bæði með sex stig.
Til mikils er að vinna að vera í þriðja sæti í riðlinum upp á framhaldið í umspili um sæti á HM. Ísland og Úkraína verða að öllum líkindum í baráttunni um það.