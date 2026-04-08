Kostulegt atvik í beinni útsendingu í gær – Minnti hann á orð hans frá því í fyrra

Fyrrum liðsfélagarnir Micah Richards og Vincent Kompany skiptust á skemmtilegum orðum eftir góðan sigur Bayern Munich á Real Madrid í Meistaradeild Evrópu.
Bayern vann 2-1 sigur á Santiago Bernabéu-leikvanginum og vakti frammistaða liðsins mikla athygli. Kompany, sem stýrir þýska stórliðinu, fékk hrós frá gamla samherja sínum Richards, en þeir léku saman hjá Manchester City á sínum tíma.
Richards sagði. „Ég vissi alltaf að þú værir á leiðinni að verða einn sá besti, svo bravo, herra.“
Kompany svaraði hins vegar á léttum nótum og minnti Richards á ummæli hans frá fyrra ári. „Micah, þú veist að ég horfði á þáttinn í fyrra og þú sagðir alltaf að við myndum tapa.“
Orðaskiptin hafa vakið athygli meðal stuðningsmanna og fjölmiðla, enda sýna þau bæði vináttu þeirra og húmorinn sem ríkir á milli fyrrum liðsfélaga.
Sigur Bayern á Real Madrid er stórt skref í keppninni og undirstrikar sterka stöðu liðsins undir stjórn Kompany. Þjóðverjarnir hafa verið á mikilli siglingu og eru taldir meðal líklegustu liða til að fara alla leið í keppninni.
Seinni leikur liðanna fer fram í næstu viku.