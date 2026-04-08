Jónatan frá í nokkrar vikur – Hemmi ræddi einnig stöðuna á Patrick

Jónatan Ingi Jónsson, lykilmaður Vals, verður frá í nokkrar vikur. Þetta staðfesti Hermann Hreiðarsson, þjálfari Vals, við 433.is í dag.
Jónatan fór snemma af velli vegna meiðsla á ökkla í bikartapi Vals gegn KR um síðustu helgi. Hefur hann verið að glíma við meiðsli í vetur og þetta því afar svekkjandi.
„Það verða alltaf einhverjar vikur en það er ekki vitað hversu lengi. Það á eftir að greina það endanlega.
Hann er einn besti leikmaður deildarinnar svo auðvitað er það rosalegt högg fyrir okkur. Hann var nýkominn af stað,“ sagði Hermann.
Hermann var einnig spurður út í stöðuna á öðrum lykilmanni, Patrick Pedersen, sem hefur verið frá síðan síðasta sumar.
„Það rokkar eftir því hvern maður talar við,“ sagði Hermann og hló, spurður út í tímalínu meiðslanna, áður en hann hélt áfram svari sínu.
„Hann ætti að gera tilkall einhvern tímann í júní.“
