Miðvikudagur 08.apríl 2026

Gísli Eyjólfs um Blika: „Þeir verða bara að eiga það við sig, ég mæti í Kópavoginn í öðrum leik og þar fá þeir að sjá mig“

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 8. apríl 2026 14:15

Gísli Eyjólfsson gekk í raðir ÍA í vetur og er hæstánægður á Skaganum. Hann er spenntur fyrir komandi sumri.

Skagamönnum er spáð 5. sæti af þjálfurum, fyrirliðum og formönnum liða í Bestu deildinni, en þetta var kynnt á kynningarfundi deildarinnar í dag, en tveir dagar eru í mót.

„Það er bara fínt að hafa umfjöllun en markmiðin okkar eru að stefna hærra,“ segir Gísli við 433.is, en Skagamenn hafa látið til sín taka á leikmannamarkaðnum í vetur, fengið til sín frábæra leikmenn og ætla sér stóra hluti.

„Mestu kröfurnar og væntingarnar eru hjá manni sjálfum. Maður vill gera vel í sumar og Skaginn er búinn að halda vel utan um sitt og gera vel á leikmannamarkaðnum.“

Gísli er sáttur við fyrstu mánuðina á Akranesi.

„Þeir hafa verið æðislegir. Þetta hefur verið góður tími og við höfum nýtt tímann í að æfa vel og fara yfir réttu hlutina. Svo kemur að því að fara í fyrsta prófið og þá sér maður betur hvar við stöndum.“

Gísli kom heim frá Halmstad í Svíþjóð í vetur. Kom það strax í ljós að hann færi upp á Skaga?

„Fyrsta hugsun hjá mér var bara að koma mér frá samning. Þá ætlaði ég bara að kíkja á hvað væri í boði. En ég er mjög hamingjusamur með hvernig þetta endaði.“

Margir Blikar hafa lýst vonbrigðum með að fá Gísla ekki aftur til sín, en hann var einn allra besti leikmaður liðsins áður en hann fór út.

„Þeir verða bara að eiga það við sig, ég mæti í Kópavoginn í öðrum leik og þar fá þeir að sjá mig.“

Viðtalið í heild er í spilaranum.

