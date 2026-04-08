Gerrard bendir á leikmann sem hann vill fá til Liverpool – Segist sakna Luis Diaz

Fyrrum fyrirliði Liverpool, Steven Gerrard, viðurkennir að hann sakni Luis Diaz á Anfield og myndi gjarnan vilja sjá hann snúa aftur til félagsins.
Díaz yfirgaf Liverpool síðasta sumar eftir þriggja ára dvöl og gekk til liðs við Bayern Munich fyrir um 65,5 milljónir punda eftir að samningar um nýjan samning náðust ekki.
Hann hefur átt frábært fyrsta tímabil í Þýskalandi, með 40 mörkum og stoðsendingum í aðeins 39 leikjum. Kólumbíumaðurinn hefur myndað öfluga sóknarlínu með Harry Kane og Michael Olise og skoraði meðal annars í sigri á Real Madrid í Meistaradeildinni.
Á sama tíma hefur Liverpool átt erfitt uppdráttar á tímabilinu og ekki náð að fylla skarð Díaz vinstra megin í sókninni undir stjórn Arne Slot.
„Ég myndi ekki hafa neitt á móti því að fá Díaz aftur. Ég sakna hans,“ sagði Gerrard í viðtali við TNT Sports.
Hann hrósaði einnig Olise, sem hefur verið orðaður við Liverpool sem mögulegan arftaka Mohamed Salah.
„Þegar bakvörður mætir kantmanni reynir hann oft að neyða hann í veikari átt. Vandamálið með Olise er að hann getur farið báðar leiðir, hann er jafn sterkur með báðum fótum,“ sagði Gerrard.
Olise hefur verið í frábæru formi með Bayern og gæti reynst dýr kostur, en Gerrard myndi vilja sjá Liverpool reyna að fá hann.