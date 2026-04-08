fbpx
Miðvikudagur 08.apríl 2026

Fær ekki sína hundtryggu aðstoðarmenn með sér

Hörður Snævar Jónsson
Miðvikudaginn 8. apríl 2026 18:00

Ítalski knattspyrnustjórinn Roberto De Zerbi mun reyna að halda Tottenham Hotspur í ensku úrvalsdeildinni það sem eftir lifir tímabils, en gerir það án stærstan hluta af sínu trausta þjálfarateymi.

Aðeins tveir af sjö lykilmönnum í hans teymi munu fylgja honum til Lundúna fyrir síðustu sjö leiki tímabilsins. Það eru líkamsræktarþjálfarinn Marcattilio Marcattilii, sem hefur starfað með De Zerbi í meira en áratug allt frá dögum þeirra hjá Foggia, og þjálfarinn Marcello Quinto, sem gekk til liðs við hann á tíma hans hjá Brighton & Hove Albion.

Aðrir lykilmenn, þar á meðal aðstoðarþjálfarinn Andrea Maldera, sem vann með De Zerbi bæði hjá Brighton og Marseille, og Enrico Venturelli, sem hafði meðal annars það hlutverk að aðstoða með þýðingar, munu ekki ganga til liðs við Tottenham á þessu tímabili.

Þá mun Bruno Saltor halda áfram sem aðstoðarþjálfari félagsins, en hann gekk til liðs við liðið í febrúar til að aðstoða bráðabirgðastjórann Igor Tudor.

Saltor, fyrrum varnarmaður Brighton, starfaði áður með Graham Potter hjá bæði Chelsea og West Ham.

