Enn eitt sambandið í vaskinn hjá kvennabósanum – Hélt framhjá með vinkonu mun yngri kærustu sinnar

Erlend götublöð segja í dag að Tiffany Barcelos, kærasta knattspyrnugoðsagnarinnar Romario, sé búinn að segja honum upp.
Romario, sem varð heimsmeistari með Brasilíu og lék meðal annars með Barcelona, hefur undanfarið sést mikið með þessum 25 ára gamla tannlæknanema, sem er ekki nema 35 árum yngri en hann.
Nú er hann sakaður um að hafa haldið framhjá með vinkonu hennar, Barbara Cavalcanti. Barcelos er auðvitað mjög ósátt og ku vera búinn að sparka honum eftir aðeins nokkurra vikna samband.
Hefur Barcelos hætt að fylgja Romario á samfélagsmiðlum og eytt ummælum hans undir myndum af sér.
Romario, sem er sextugur, hefur áður verið í samböndum með mun yngri konum og hefur einkalíf hans oft vakið athygli í heimalandinu. Endist hann gjarnan ekki lengi í samböndum og hefur átt margar kærustur.
Þá hefur hann talað opinskátt um áhuga sinn á kynlífi og hann hugsi mikið um það.