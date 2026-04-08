Chelsea sagt skoða að eyða 60 milljónum punda í markvörð

Chelsea er sagt íhuga tilboð upp á 60 milljónir punda í markvörðinn Robin Roefs frá Sunderland.
Roefs, sem er 23 ára, passar vel inn í stefnu Chelsea um að kaupa unga og efnilega leikmenn. Félagið hefur átt í vandræðum með markvarðarstöðuna undanfarin ár og vill styrkja hana fyrir komandi tímabil.
Chelsea gæti þó þurft að glíma við samkeppni um leikmanninn, þar sem Manchester City og Liverpool fylgjast einnig með stöðu hans.
Roefs hefur vakið athygli með frammistöðu sinni og er talinn einn efnilegasti markvörður enska boltans en hann er frá Hollandi og er 23 ára gamall.
Ef Chelsea ákveður að láta til skarar skríða gæti þetta orðið eitt áhugaverðara markvarðarmál sumarsins.