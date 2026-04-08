Arsenal til í að selja hann fjárhagsins vegna

Arsenal íhugar að selja Gabriel Martinelli í sumar til að rétta af fjárhaginn.
Brasilíumaðurinn hefur mestmegnis verið varamaður á tímabilinu, þar sem Mikel Arteta hefur frekar treyst Leandro Trossard á vinstri kantinum.
Martinelli hefur ekki náð sér á strik í ensku úrvalsdeildinni, en hefur þó sýnt góða takta í Meistaradeildinni.
Samningur hans rennur út eftir næsta tímabil og gæti það þýtt að Arsenal selji hann nú til að fá eitthvað fyrir hann. Talið er að félagið vilji fá um 50 milljónir punda.
Atletico Madrid, Borussia Dortmund, RB Leipzig og Marseille hafa öll sýnt leikmanninum áhuga.