Arnar Gunnlaugs ómyrkur í máli eftir það sem hann horfði á í kvöld – „Skammarlegt frá A til Ö“

Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands, var sorgmæddur að horfa á frammistöðu Liverpool gegn PSG í Meistaradeildinni í kvöld. Paris Saint-Germain er í góðri stöðu gegn Liverpool eftir fyrri leik liðanna í átta liða úrslitum Meistaradeildarinnar.
Staðan er 2-0 þegar hálfleikur er í einvíginu. Désiré Doué kom PSG yfir strax á 11. mínútu, en Khvicha Kvaratskhelia bætti við öðru marki á 65. mínútu eftir sendingu frá João Neves.
„Þetta hefði átt að enda 7-0,“ sagði Arnar Gunnlaugs á Sýn eftir leik.
„Ég hef aldrei séð Liverpool spila svona illa. Ég hef aldrei séð Liverpool fórna sögunni sinni svona, ég hef aldrei séð Liuverpool ekki pressa og eiga enginn stór tækifæri,“ sagði Arnar ómyrkur í máli.
Liverpool átti erfitt uppdráttar og lítið ógnað marki heimamanna. PSG var miklu sterkari aðilinn allan leikinn og hefðu hæglega getað unnið stærra.
„Liverpool hefur alltaf verið sexy og gott lið, frammistaðan var skammarleg frá A til Ö.“
Hann segir ekkert að því að Arne Slot hafi breytt í fimm manna varnarlínu en gagnrýnir útfærsluna.
„Þetta var svo Ó-Liverpool legt. Þú verður að standa á þínum gildum, það er flott að vera með fimm manna línu. En þú ferð í þriggja manna línu í sókn og reynir að pressa. Þetta var sad.“