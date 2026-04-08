76 prósent íslenskra knattspyrnumanna kjósa Sjálfstæðisflokk eða Miðflokk – Mikil andstaða gagnvart ESB í sama hópi

Kynningarfundur Bestu deildar karla var haldin í dag en þar kom ýmislegt merkilegt fram. Nokkra athygli vakti könnun á meðal leikmanna.
Þar var spurt út í hluti sem tengist fótbolta en líka út í hluti utan vallar.
Eitt af því sem var spurt var að hvað knattspyrnumenn í deildinni ætla að kjósa í komandi sveitastjórnarkosningum. Þar fá Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur 76 prósent atkvæða.
4 prósent segjast ætla að kjósa Samfylkinguna og sex prósent ætla sér að kjósa Viðreisn.
Einnig var spurt út í mögulega inngöngu Íslands í ESB en þar vilja 76 prósent leikmanna ekki ganga inn í ESB, er það sama hlutfall og segist ætla að kjósa Sjálfstæðisflokkinn og Miðflokk.
Kosið verður um það í lok sumars hvort halda eigi áfram viðræðum við ESB en knattspyrnumenn virðast ekki spenntir fyrir slíku.