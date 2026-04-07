Vill hressilega launahækkun á Anfield

Ibrahima Konaté vill fá skýrleika um framtíð sína hjá Liverpool áður en heimsmeistaramótið hefst í sumar.
Franski varnarmaðurinn, sem er 26 ára, er með samning sem rennur út í lok tímabilsins og er sagður nálægt því að semja við félagið á ný. Hann vill þó ganga frá málum sem fyrst svo hann geti einbeitt sér að HM í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó.
Samningaviðræður hófust í október 2024 en enn hefur ekki náðst samkomulag. Fyrstu tilboð Liverpool voru talin of lág, sem skapaði óvissu um framtíð hans.
Konaté þénar nú um 150 þúsund pund á viku og vill hærri laun sem myndu færa hann nær tekjuhæstu leikmönnum liðsins, á borð við Mohamed Salah og Florian Wirtz.
Áhugi frá Paris Saint-Germain og Real Madrid hefur einnig verið nefndur. Þrátt fyrir það bendir margt til þess að Konaté haldi áfram hjá Liverpool á næsta tímabili.