Þriðjudagur 07.apríl 2026

Útskrifaður af sjúkrahúsi eftir slæma flensu

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 7. apríl 2026 18:00

Ivan Klasnic hefur verið útskrifaður af sjúkrahúsi eftir heilsufarsáfall sem vakti áhyggjur.

Klasnic, sem er 46 ára og er best þekktur fyrir tíma sinn hjá Bolton Wanderers, var lagður inn á sjúkrahús í síðasta mánuði eftir að hafa smitast af veiru. Hann glímdi við háan hita og ákvað sjálfur að leita sér aðstoðar vegna viðkvæmrar sjúkrasögu sinnar.

Fyrrum króatíski landsliðsframherjinn hefur gengist undir þrjár nýrnaígræðslur á ferlinum og þurfti því að vera undir ströngu eftirliti lækna á meðan á veikindunum stóð.

Hann hefur nú snúið heim til fjölskyldu sinnar eftir að ástand hans batnaði. Klasnic fékk einnig stuðning úr knattspyrnuheiminum, meðal annars frá Luka Vuskovic sem tileinkaði honum mark í landsleik.

Á síðasta ári greindi Klasnic frá því að verkjalyf sem hann fékk á ferlinum hefðu haft alvarleg áhrif á heilsu hans, sérstaklega þar sem nýrnavandamál hans höfðu ekki verið greind á þeim tíma.

Heilsufar hans hefur því verið viðkvæmt, en nú virðist hann vera á batavegi eftir þetta nýjasta áfall.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 30 mínútum
Útskrifaður af sjúkrahúsi eftir slæma flensu
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Góðar fréttir fyrir Carrick
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Dregið á fimmtudag – Fleiri úr Lengjudeildinni en Bestu deildinni í pottinum
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
De Wilde hættur á Húsavík skömmu fyrir mót
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Tómas Bent og félagar gætu spilað hreinan úrslitaleik við Celtic
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Maguire segist finna fyrir því að eitthvað mjög spennandi sé í uppsiglingu á Old Trafford
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Hefja viðræður um Darwin Nunez
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Fer tvennum sögum af skotmarki Liverpool

Mest lesið

Einar Sveinbjörns um hvenær þessum leiðindaveðrum ljúki
Sjálfstæðismaður hjólar í Hildi – „Vekur alvarlegar efasemdir um að hún segi satt“
Beið í meira en hálfa öld eftir að ná fram hefnd eftir atvik í búningsklefa
Dreymir þig um að flytja út? Þessi átta lönd greiða þér fyrir það
Læknir segir að þessi næringarefni séu nauðsynleg fyrir alla yfir sextugu

Nýlegt

Fréttin sem Jóhann Hlíðar neitar að skrifa
Fengu fimm ára fangelsi fyrir að smygla fljótandi kókaíni í rauðvínskössum
Síbrotakona loksins borin út úr Bríetartúni – „Ég trúi því varla að þetta sé búið“
Varað við sumarbústaðarsvindlara – „Alltaf lofar hann öllu fögru“
Steinunn Ólína opinberar myrkt leyndarmál frá æskuárunum – „Hann meiddi mig“
Alvarlegt umferðarslys í Mývatnssveit
Hefja viðræður um Darwin Nunez
Fer tvennum sögum af skotmarki Liverpool
Fékk 13 ára dóm fyrir brot gegn ungri stjúpdóttur sinni og sambýliskonu
Barton neitar sök – Ákærður fyrir að berja drykkjufélaga til óbóta
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Viðstaddir furðu lostnir vegna farþega sem horfði á klám um borð
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum

Þetta hafa veðbankar að segja um opnunarleikinn risastóra á föstudag

433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Hrósar Rashford en neitar að ræða framtíð hans
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Ramsey kallar þetta gott
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Svona er spá 433.is fyrir Bestu deildina í heild – Yrði í fyrsta sinn í átta ár

433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Albert furðu lostinn eftir viðtal Hermanns við RÚV – „Þetta svar var eins og hann væri ekki að þjálfa þetta lið“

433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Athyglisverð staða komin upp – Hafa þegar keypt leikmanninn en gætu selt hann til Chelsea eða United fyrir fjórfalt verð
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Dóri Árna hissa á fyrrum vinnuveitendum sínum – „Ég held að það hafi verið mistök, klárlega“

433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Maguire framlengir – Líklegt að fleiri geri slíkt hið sama
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Ósáttur við hlutverk sitt og vill fara
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

Rifrildi í beinni útsendingu RÚV vekur athygli – „Þú verður að borða úti á svölum“

433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Hjálpar þetta Liverpool í baráttunni um kantmanninn?

433Sport
Í gær
„Þetta eru alvöru moðerfokkerar“
433Sport
Í gær
Vilja kaupa markvörð Tottenham í sumar
433Sport
Í gær

Van Dijk viðurkennir uppgjöf

433Sport
Í gær
Segist ekki vera á förum þrátt fyrir áhuga
433Sport
Í gær
Chelsea hefur reynt að fá hann til starfa
433Sport
Í gær
Fernandes gæti fyllt skarð Fernandes á Old Trafford
433Sport
Í gær

Spáin fyrir Bestu deildina: 1. sæti – „Verður ekki eins auðvelt og margir halda“

433Sport
Í gær

Með rosaleg mánaðarlaun þrátt fyrir að vera löngu hættur

433Sport
Í gær
Hafa áhyggjur af heilsu hans eftir heimsókn á sjúkrahús
433Sport
Í gær

Spáin fyrir Bestu deildina: 2. sæti – „Ef við horfum á veturinn er þetta glórulaus spá“

433Sport
Í gær
Ratcliffe vill safna 100 milljónum punda með því að selja þessa menn
433Sport
Í gær
Er bylting framundan á Íslandi? – „Þá ertu á barmi þess að fara á hausinn“
433Sport
Í gær

Fjöldi stórliða farin að skoða markvörðinn fyrir sumarið

433Sport
Í gær

Spáin fyrir Bestu deildina: 3. sæti – „Það á það til að gleymast“

433Sport
Í gær
Vill fara til Barcelona en fjöldi enskra liða vill fá hann frítt
433Sport
Fyrir 2 dögum
Framtíð Bruno Fernandes í lausu lofti