Útskrifaður af sjúkrahúsi eftir slæma flensu

Ivan Klasnic hefur verið útskrifaður af sjúkrahúsi eftir heilsufarsáfall sem vakti áhyggjur.
Klasnic, sem er 46 ára og er best þekktur fyrir tíma sinn hjá Bolton Wanderers, var lagður inn á sjúkrahús í síðasta mánuði eftir að hafa smitast af veiru. Hann glímdi við háan hita og ákvað sjálfur að leita sér aðstoðar vegna viðkvæmrar sjúkrasögu sinnar.
Fyrrum króatíski landsliðsframherjinn hefur gengist undir þrjár nýrnaígræðslur á ferlinum og þurfti því að vera undir ströngu eftirliti lækna á meðan á veikindunum stóð.
Hann hefur nú snúið heim til fjölskyldu sinnar eftir að ástand hans batnaði. Klasnic fékk einnig stuðning úr knattspyrnuheiminum, meðal annars frá Luka Vuskovic sem tileinkaði honum mark í landsleik.
Á síðasta ári greindi Klasnic frá því að verkjalyf sem hann fékk á ferlinum hefðu haft alvarleg áhrif á heilsu hans, sérstaklega þar sem nýrnavandamál hans höfðu ekki verið greind á þeim tíma.
Heilsufar hans hefur því verið viðkvæmt, en nú virðist hann vera á batavegi eftir þetta nýjasta áfall.