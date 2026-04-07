Tómas Bent og félagar gætu spilað hreinan úrslitaleik við Celtic

Hearts og Celtic gætu mæst í hreinum úrslitaleik um skoska meistaratitilinn 16. maí.
Eftir að leikjaprógrammið eftir tvískiptingu var staðfest er ljóst að liðin gætu farið jöfn eða nálægt hvort öðru inn í lokaleik deildarinnar.
Rangers eru einnig inni í titilbaráttunni, en þrjú lið berjast nú um efsta sætið. Hearts er með eins stigs forskot á Rangers og þriggja stiga á Celtic.
Hearts hefur komið gríðarlega á óvart í deildinni í vetur og hóta því að verða fyrsta liðið utan Celtic og Rangers til að verða Skotlandsmeistari síðan 1985.
Tómas Bent Magnússon er auðvitað á mála hjá Hearts og hefur hann slegið í gegn eftir komu sína frá Val.