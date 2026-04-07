Svona er spá 433.is fyrir Bestu deildina í heild – Yrði í fyrsta sinn í átta ár

Besta deild karla hefst á föstudag og undanfarna daga hefur 433.is opinberað spá sína fyrir deildina í sumar.
Því er spáð að Víkingur verji titil sinn og verði þar með fyrsta liðið til að gera það síðan Valur árið 2018.
Liðið hefur titilvörn sína á sannkölluðum stórleik gegn Breiðabliki í opnunarleiknum á föstudag.
ÍBV og Keflavík er spáð niður, en spáin er hér að neðan og nánari umfjöllun um liðin má nálgast með því að smella á þau.
Spáin í heild
1. Víkingur
2. Breiðablik
3. KR
4. Stjarnan
5. Valur
6. ÍA
7. KA
8. Fram
9. FH
10. Þór
11. ÍBV
12. Keflavík