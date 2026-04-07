Staðfesta andlát eftir tvöfalt hjartaáfall

Knattspyrnuheimurinn syrgir nú Mircea Lucescu, sem er látinn eftir hjartaáfall.
Rúmenski þjálfarinn, sem var einn sá sigursælasti í Evrópu um árabil, lést á sjúkrahúsi í Búkarest eftir að hafa fengið tvöfalt hjartaáfall. Hann hafði glímt við heilsubrest síðustu mánuði og versnaði ástand hans hratt síðustu daga.
Lucescu hafði nýverið lokið starfi sínu sem landsliðsþjálfari Rúmeníu, en hann stýrði einnig Tyrklandi á ferlinum.
Hann átti einnig glæsilegan leikmannaferil með Dinamo Bucuresti, en hans stærstu afrek komu sem þjálfari.
Lucescu er sérstaklega þekktur fyrir tímann hjá Shakhtar Donetsk þar sem hann byggði upp eitt sterkasta lið Austur-Evrópu. Hann stýrði einnig liðum á borð við Dynamo Kyiv, Zenit St Petersburg, Besiktas og Galatasaray.
Ferill hans spannaði áratugi og skilur hann eftir sig djúp spor í evrópskri knattspyrnu.