Segir frá því þegar hann ætlaði að drepa og meiða gamlan félaga

Patrice Evra hefur rifjað upp dramatískt augnablik þegar Carlos Tevez fór frá Manchester United til Manchester City árið 2009.
Tevez vakti mikla athygli þegar hann skipti yfir til erkifjendanna eftir dvöl hjá United, og Evra viðurkennir að hann hafi brugðist harkalega við. „Þetta var sárt og erfitt að trúa. Ég hringdi í hann og sagði: ‘Ég ætla að drepa þig, ég ætla að brjóta á þér fæturna’,“ sagði Evra í viðtali.
Hann lýsir því að félagaskiptin hafi verið mikið áfall, sérstaklega þar sem þau komu skömmu eftir tap United gegn Barcelona í úrslitaleik Meistaradeildarinnar.
Evra telur einnig að ákvörðun Tevez hafi tengst erfiðu sambandi hans við Sir Alex Ferguson. „Þetta var erfitt að kyngja, en kannski var þetta einhvers konar hefnd,“ sagði Evra.
Hann bætti við að sönn saga málsins muni líklega aldrei koma að fullu í ljós.