Rifrildi í beinni útsendingu RÚV vekur athygli – „Þú verður að borða úti á svölum“

Óskar Hrafn Þorvaldsson þjálfari KR og knattspyrnugoðsögnin Hörður Magnússon tókust á í beinni útsendingu RÚV eftir 4-2 sigur Vesturbæinga á erkifjendunum í Val í 32-liða úrslitum Mjólkurbikars karla í gær.
Hörður er á því að Arnar Freyr Ólafsson, markvörður KR, hefði átt að fá rautt spjald þegar hann óð langt út úr teignum til að verjast sókn Valsara. Tryggvi Hrafn Haraldsson lá eftir viðskipti þeirra en Arnar náði til boltans áður en hann fór í Tryggva.
„Fyrir mér tók hann bara boltann,“ sagði Óskar en Hörður var þessu ósammála.
„Ég var ómyrkur í máli í lýsingunni og þessi endursýning staðfestir að þetta er rautt spjald. Hann kemur á blindu hliðina, þetta er glæfralegt. Hann vissulega nær eitthvað til boltans en hann tekur bara manninn niður,“ sagði hann.
„Ef að hafsent kemur á ferðinni og skallar boltann og tekur sóknarmanninn með sér, þá er það ekki aukaspyrna,“ benti Óskar þá á.
„En þetta er ekki varnarmaður. Hvað er markvörðurinn að þvælast þarna?“ spurði Hörður.
„Markvörðurinn er hluti af liðinu. Þetta er eins og að vera með þrjú börn og segja við yngsta barnið að það megi því miður ekki borða með okkur: Þú verður að borða úti á svölum,“ sagði Óskar þá og skildu þeir við umræðuefnið léttir í bragði.