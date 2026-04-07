Ramsey kallar þetta gott

Aaron Ramsey, fyrrum leikmaður Arsenal, hefur lagt skóna á hilluna, 35 ára að aldri.
Miðjumaðurinn, sem var síðast á mála hjá Pumas UNAM í Mexíkó, er nú sagður ætla að hella sér út í þjálfun.
Ramsey er einn besti leikmaður í sögu velska landsliðsins, en hann skoraði til að mynda 21 mark í 86 landsleikjum.
Hann átti stóran þátt í því að liðið komst í undanúrslit EM árið 2016, auk þess sem hann lék á mótinu fimm árum síðar og á HM í Katar 2022.
Ramsey hóf ferilinn hjá Cardiff en sló í gegn hjá Arsenal, þar sem hann vann enska bikarinn þrisvar sinnum.
Hann lék einnig með Juventus, Nice, Rangers og Nottingham Forest á ferlinum.