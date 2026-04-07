Ósáttur við hlutverk sitt og vill fara

Yves Bissouma, miðjumaður Tottenham, gæti vel yfirgefið félagið í sumar.
Þessi 29 ára gamli leikmaður virðist ekki vera inni í myndinni hjá Tottenham og vill fara til að fá meiri spiltíma.
Tottenham hefur möguleika á að framlengja samning hans um eitt ár en vill Bissouma heldur fá að fara frítt í sumar þar sem hann er ósáttur við hlutverk sitt.
Tyrkneska stórliðið Fenerbahce er talið líklegur áfangastaður fyrir Bissouma.
Kappinn var keyptur til Tottenham frá Brighton árið 2022 á um 30 milljónir punda, en hefur ekki staðist væntingar heilt yfir.