Maguire segist finna fyrir því að eitthvað mjög spennandi sé í uppsiglingu á Old Trafford

Harry Maguire skrifaði undir nýjan samning við Manchester United í dag. Hann telur bjarta tíma framundan hjá félaginu.
Miðvörðurinn stæðilegi var keyptur frá Leicester á 80 milljónir punda árið 2019. Gengið hefur verið kaflaskipt en er hann í dag algjör lykilmaður undir stjórn bráðabirgðastjórans Michael Carrick.
„Að leika fyrir Manchester United er mesti heiður sem til er. Því fylgir ábyrgð sem gerir mig, sem og fjölskyldu mína, stoltan alla dag.
Ég er svo glaður með að framlengja dvöl mína hjá þessu ótrúlega félagi og spila fyrir okkar einstöku stuðningsmenn áfram,“ segir Maguire um nýja samninginn.
Mikill uppgangur hefur verið á Old Trafford frá því Carrick tók við af Amorim. Ekki er ljóst hver tekur svo við í sumar til lengri tíma en Maguire segist finna fyrir því að eitthvað jákvætt sé að fæðast.
„Þú finnur fyrir metnaðinum og því sem býr í þessum spennandi hópi. Það er ljóst á öllum að þeir ætla sér að berjast um stóra titla á næstunni og ég trúi því að við eigum okkar bestu augnablik saman enn inni.“