Maguire framlengir – Líklegt að fleiri geri slíkt hið sama

Harry Maguire hefur skrifað undir eins árs samning við Manchester United, með möguleika á framlengingu um eitt ár til viðbótar.
Maguire, sem er 33 ára miðvörður, var á síðasta ári samnings síns en kom til félagsins frá Leicester fyrir 80 milljónir punda árið 2019.
Hann hefur leikið 266 leiki fyrir United og unnið bæði deildabikar og enska bikarinn.
Maguire hefur gert afar vel undir stjórn Michael Carrick og byrjað alla tíu leiki liðsins síðan hann tók við í janúar.
Talið er að fleiri leikmenn framlengi við United á næstunni, en félagið á til að mynda í viðræðum við Kobbie Mainoo.