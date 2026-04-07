Leikmaður United með marga kosti á borðinu

Joshua Zirkzee er sagður líklegur til að yfirgefa Manchester United í sumar og standa honum nokkrir kostir til boða.
Sóknarmaðurinn hefur ekki staðið undir væntingum á Old Trafford frá komu sinni frá Bologna og gæti snúið aftur í ítölsku deildina, þar sem Juventus, Napoli, Roma, Atalanta og Como eru sögð áhugasöm.
Þá fylgjast þýsku stórliðin Bayer Leverkusen og Borussia Dortmund einnig með stöðu mála.
Líklegt þykir að Zirkzee fari á láni til að byrja með. Hollendingurinn á þrjú ár eftir af samningi sínum við United.
United ætlar sér að stokka hóp sinn nokkuð vel upp í sumar og gæti þetta orðið liður í því.