Íbúar New York ekki sáttir með þessa ákvörðun

Penn Station í New York City verður lokað fyrir almenningi á meðan Heimsmeistaramótið fer fram í sumar, samkvæmt nýjum upplýsingum.
Aðgangur að stöðinni verður takmarkaður fyrir átta leiki sem fara fram á MetLife Stadium, þar á meðal úrslitaleikinn. Aðeins stuðningsmenn með miða á leikina fá að fara inn á ákveðin svæði stöðvarinnar.
Penn Station er ein fjölfarnasta samgöngumiðstöð Norður-Ameríku og gegnir lykilhlutverki fyrir ferðalanga sem fara frá Manhattan yfir til leikvangsins í New Jersey.
Samkvæmt áætlunum verður stöðin lokuð öðrum en miðahöfum í fjórar klukkustundir fyrir hvern leik. Miðar verða skoðaðir við innganga á 32. og 33. götu við Seventh Avenue.
Aðrir farþegar, meðal annars þeir sem nota Amtrak og Long Island Rail Road, verða leiddir að öðrum inngöngum til að komast að lestarpöllum.
Aðgerðin er liður í skipulagi fyrir mótið og á að tryggja öryggi og flæði áhorfenda á einum stærsta íþróttaviðburði heims.