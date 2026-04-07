Hrósar Rashford en neitar að ræða framtíð hans

Hansi Flick, stjóri Barcelona, er afar sáttur með Marcus Rashford en vill ekki ræða framtíð leikmannsins.
Rashford er á láni hjá Börsungum frá Manchester United og hefur hann heillað í Katalóníu. Skoraði hann til að mynda í sigri á Atletico Madrid í stórleik á dögunum.
Barcelona hefur kaupmöguleika upp á 26 milljónir punda í sumar, sem rennur út 15. júní, en Flick vill ekki ræða hvort félagið ætli sér að kaupa hann.
„Ég get ekki rætt framtíð hans núna. Við verðum að einbeita okkur að leikjunum fram að tímabilslokum. En ég get sagt að ég er mjög ánægður með framlag hans,“ segir Flick.