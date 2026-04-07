Hjálpar þetta Liverpool í baráttunni um kantmanninn?

Ensku stórliðin Arsenal, Liverpool og Chelsea eru öll sögð hafa mikinn áhuga á kantmanninum Yan Diomande hjá RB Leipzig.
Þessi 19 ára gamli leikmaður hefur vakið athygli í Þýskalandi og reynst Leipzig afar drjúgur. Er hann metinn á um 60 milljónir punda.
Diamonde er einnig orðaður við Barcelona, en það gæti reynst erfitt fyrir félagið að fjármagna kaup á honum.
Talið er að þessi landsliðsmaður Fílabeinstrandarinnar henti enska boltanum vel og það skemmir ekki fyrir að hann er mikill aðdáandi Liverpool, sem gæti gæti hjálpað þeim í baráttunni um leikmanninn.