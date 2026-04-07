Hetja Arsenal hrósar Raya eftir leik – „Besti markvörður í heimi síðustu tvö ár“

Arsenal náði mikilvægum 1-0 sigri á Sporting CP í fyrri leik liðanna í átta liða úrslitum Meistaradeildarinnar.
Sigurmarkið kom seint í leiknum þegar Kai Havertz skoraði eftir frábæra sendingu frá Gabriel Martinelli. Havertz var ánægður eftir leik og sagði. „Það er alltaf gott að skora sigurmark, sérstaklega fyrir framan stuðningsmennina.“
Hann hrósaði Martinelli sérstaklega fyrir stoðsendinguna og sagði hana bera vott um mikil gæði. Þá taldi hann liðið hafa stjórnað leiknum vel þrátt fyrir að hann hafi verið opinn á köflum.
Sigurinn var sérstaklega mikilvægur fyrir Arsenal sem hafði tapað tveimur leikjum í röð. „Við vildum snúa genginu við og það tókst,“ sagði Havertz.
Hann hrósaði einnig markverðinum David Raya í hástert og sagði hann vera vanmetinn. „Fyrir mér hefur hann verið besti markvörður í heimi síðustu tvö ár. Hann hefur bjargað okkur oft,“ bætti hann við.
Arsenal er því í góðri stöðu fyrir seinni leikinn.