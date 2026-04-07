Þriðjudagur 07.apríl 2026

Gerrard hefur þungar áhyggjur eftir þessi ummæli Van Dijk

Hetja Arsenal hrósar Raya eftir leik – „Besti markvörður í heimi síðustu tvö ár“

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 7. apríl 2026 21:18

Arsenal náði mikilvægum 1-0 sigri á Sporting CP í fyrri leik liðanna í átta liða úrslitum Meistaradeildarinnar.

Sigurmarkið kom seint í leiknum þegar Kai Havertz skoraði eftir frábæra sendingu frá Gabriel Martinelli. Havertz var ánægður eftir leik og sagði. „Það er alltaf gott að skora sigurmark, sérstaklega fyrir framan stuðningsmennina.“

Hann hrósaði Martinelli sérstaklega fyrir stoðsendinguna og sagði hana bera vott um mikil gæði. Þá taldi hann liðið hafa stjórnað leiknum vel þrátt fyrir að hann hafi verið opinn á köflum.

Sigurinn var sérstaklega mikilvægur fyrir Arsenal sem hafði tapað tveimur leikjum í röð. „Við vildum snúa genginu við og það tókst,“ sagði Havertz.

Hann hrósaði einnig markverðinum David Raya í hástert og sagði hann vera vanmetinn. „Fyrir mér hefur hann verið besti markvörður í heimi síðustu tvö ár. Hann hefur bjargað okkur oft,“ bætti hann við.

Arsenal er því í góðri stöðu fyrir seinni leikinn.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 17 mínútum
Hetja Arsenal hrósar Raya eftir leik – „Besti markvörður í heimi síðustu tvö ár“
433Sport
Fyrir 46 mínútum
Gerrard hefur þungar áhyggjur eftir þessi ummæli Van Dijk
433Sport
Fyrir 46 mínútum
Arbeloa telur að þetta hafi verið maður leiksins á Bernabeu í kvöld
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Gæti fengið að taka við ítalska landsliðinu án þess að hætta með Napoli
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Bayern sótti sterkan sigur á Bernabeu – Dramatískt sigurmark hjá Arsenal
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Dagný Brynjars með ákall til íslenskra sjónvarpsmanna – „Þetta fer í taugarnar á 7 ára syni mínum“
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Segir frá því þegar hann ætlaði að drepa og meiða gamlan félaga
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Íbúar New York ekki sáttir með þessa ákvörðun

Mest lesið

Setur allt á hliðina með myndir af sér nánast naktri
Óttast að mannrán hafi verið framið á annan í páskum
Þorgerður Katrín hughreystir Patrek Jaime – „Elsku Patti“
Einar Sveinbjörns um hvenær þessum leiðindaveðrum ljúki
Sjálfstæðismaður hjólar í Hildi – „Vekur alvarlegar efasemdir um að hún segi satt“

Nýlegt

Fréttin sem Jóhann Hlíðar neitar að skrifa
Fengu fimm ára fangelsi fyrir að smygla fljótandi kókaíni í rauðvínskössum
Síbrotakona loksins borin út úr Bríetartúni – „Ég trúi því varla að þetta sé búið“
Varað við sumarbústaðarsvindlara – „Alltaf lofar hann öllu fögru“
Steinunn Ólína opinberar myrkt leyndarmál frá æskuárunum – „Hann meiddi mig“
Vill hressilega launahækkun á Anfield
Setur allt á hliðina með myndir af sér nánast naktri
Íslendingur fær ekki endurgreitt eftir vonbrigðaferð á Oasis-tónleika
Útskrifaður af sjúkrahúsi eftir slæma flensu
Góðar fréttir fyrir Carrick
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Setur allt á hliðina með myndir af sér nánast naktri
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum

Útskrifaður af sjúkrahúsi eftir slæma flensu

Útskrifaður af sjúkrahúsi eftir slæma flensu
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Góðar fréttir fyrir Carrick
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Dregið á fimmtudag – Fleiri úr Lengjudeildinni en Bestu deildinni í pottinum
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum

De Wilde hættur á Húsavík skömmu fyrir mót

De Wilde hættur á Húsavík skömmu fyrir mót
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Tómas Bent og félagar gætu spilað hreinan úrslitaleik við Celtic

Tómas Bent og félagar gætu spilað hreinan úrslitaleik við Celtic
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Maguire segist finna fyrir því að eitthvað mjög spennandi sé í uppsiglingu á Old Trafford
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Hefja viðræður um Darwin Nunez

Hefja viðræður um Darwin Nunez
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Fer tvennum sögum af skotmarki Liverpool
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Barton neitar sök – Ákærður fyrir að berja drykkjufélaga til óbóta
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Leikmaður United með marga kosti á borðinu

Leikmaður United með marga kosti á borðinu
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

Viðstaddir furðu lostnir vegna farþega sem horfði á klám um borð

Viðstaddir furðu lostnir vegna farþega sem horfði á klám um borð
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Þetta hafa veðbankar að segja um opnunarleikinn risastóra á föstudag
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Hrósar Rashford en neitar að ræða framtíð hans
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Ramsey kallar þetta gott

Ramsey kallar þetta gott
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Svona er spá 433.is fyrir Bestu deildina í heild – Yrði í fyrsta sinn í átta ár
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Albert furðu lostinn eftir viðtal Hermanns við RÚV – „Þetta svar var eins og hann væri ekki að þjálfa þetta lið“
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Athyglisverð staða komin upp – Hafa þegar keypt leikmanninn en gætu selt hann til Chelsea eða United fyrir fjórfalt verð
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum

Dóri Árna hissa á fyrrum vinnuveitendum sínum – „Ég held að það hafi verið mistök, klárlega“

Dóri Árna hissa á fyrrum vinnuveitendum sínum – „Ég held að það hafi verið mistök, klárlega“
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum

Maguire framlengir – Líklegt að fleiri geri slíkt hið sama

Maguire framlengir – Líklegt að fleiri geri slíkt hið sama
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Ósáttur við hlutverk sitt og vill fara
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum

Rifrildi í beinni útsendingu RÚV vekur athygli – „Þú verður að borða úti á svölum“

Rifrildi í beinni útsendingu RÚV vekur athygli – „Þú verður að borða úti á svölum“
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Hjálpar þetta Liverpool í baráttunni um kantmanninn?
433Sport
Í gær
„Þetta eru alvöru moðerfokkerar“
433Sport
Í gær

Vilja kaupa markvörð Tottenham í sumar

Vilja kaupa markvörð Tottenham í sumar
433Sport
Í gær

Van Dijk viðurkennir uppgjöf

Van Dijk viðurkennir uppgjöf
433Sport
Í gær
Segist ekki vera á förum þrátt fyrir áhuga
433Sport
Í gær
Chelsea hefur reynt að fá hann til starfa