Hefja viðræður um Darwin Nunez

Juventus er sagt hafa hafið viðræður um möguleg kaup á Darwin Nunez, framherja Al-Hilal.
Þessi 26 ára gamli Úrúgvæi gæti yfirgefið Al-Hilal í sumar eftir erfitt tímabil, en hann var tekinn úr leikmannahópnum í deildinni eftir áramót.
Nunez gæti endurvakið feril sinn hjá Juventus, sem leitar að manni til að leiða fremstu víglínu.
Nunez hefur einnig verið orðaður við endurkomu til Englands, til að mynda við Chelsea, en talið er að ítalski boltinn henti honum betur.
Nunez var í þrjú ár hjá Liverpool áður en hann fór til Sádi-Arabíu í fyrra. Hann stóðst ekki þær væntingar sem til hans voru gerðar á Anfield en vann þó Englandsmeistaratitilinn með liðinu síðasta vor.