Góðar fréttir fyrir Carrick

Patrick Dorgu er kominn aftur nærri því að spila og er hluti af æfingahópi Manchester United sem fór í æfingaferð til Dublin í vikunni.
Dorgu hefur verið að jafna sig eftir aftanlærismeiðsli og hefur æft sérstaklega á æfingasvæði félagsins í Carrington. Vonast er til að hann geti snúið aftur til keppni áður en tímabilinu lýkur, þó leikurinn gegn Leeds United þann 13. apríl komi of snemma.
Hinn 21 árs gamli leikmaður byrjaði vel undir stjórn Michael Carrick og skoraði í fyrstu tveimur leikjum hans, gegn Manchester City og Arsenal, áður en hann meiddist.
Lisandro Martinez er einnig í hópnum eftir meiðsli, en Matthijs de Ligt er ekki með vegna bakvandamála.
Þá misstu Diogo Dalot og Tom Heaton af ferðinni vegna veikinda.