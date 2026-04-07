Gerrard hefur þungar áhyggjur eftir þessi ummæli Van Dijk

Steven Gerrard hefur gagnrýnt ummæli Virgil van Dijk eftir 4-0 tap Liverpool gegn Manchester City í FA-bikarnum.
Van Dijk viðurkenndi eftir leikinn að liðið hefði á ákveðnum tímapunkti gefist upp, sem Gerrard segir vera áhyggjuefni. „Það er ekki bara frammistaðan sem veldur áhyggjum, heldur líka það sem leikmenn segja eftir leik,“ sagði Gerrard.
Hann benti á að Liverpool hefði fengið sín færi en ekki nýtt þau, á meðan City refsaði þeim grimmt, meðal annars með þrennu frá Erling Haaland.
„Að tala um að liðið hafi ekki barist eða gefist upp á ekki að gerast hjá Liverpool, hvorki inni á vellinum né utan hans,“ bætti Gerrard við.
Van Dijk útskýrði að liðið hafi farið inn í seinni hálfleik með það markmið að minnka muninn, en í staðinn lent 3-0 undir á skömmum tíma.
Hann viðurkenndi að staðan væri andlega erfið fyrir liðið um þessar mundir.