Gæti fengið að taka við ítalska landsliðinu án þess að hætta með Napoli

Antonio Conte gæti tekið við ítalska landsliðinu án þess að hætta hjá Napoli, samkvæmt nýjustu ummælum forseta félagsins.
Aurelio De Laurentiis, forseti Napoli, segir að hann myndi leyfa Conte að taka að sér landsliðið samhliða starfi sínu hjá félaginu. „Ef Antonio myndi biðja mig, myndi ég líklega segja já,“ sagði hann.
Conte hefur verið orðaður sterklega við landsliðsstjórastarfið eftir að Gennaro Gattuso lét af störfum í kjölfar vonbrigða hjá ítalska landsliðinu.
De Laurentiis var þó skýr með að Conte myndi ekki taka starfið nema skýr framtíðarsýn væri til staðar. „Antonio er mjög greindur. Hann fer ekki inn í verkefni sem er óskipulagt,“ sagði hann.
Óvissa ríkir enn um hver taki við ítalska landsliðinu, en Conte er nú meðal helstu kandídata. Ef af verður gæti hann gegnt tveimur stórum hlutverkum á sama tíma, sem væri afar óvenjulegt í nútíma knattspyrnu.