Fer tvennum sögum af skotmarki Liverpool

Eduardo Camavinga er orðaður við brottför frá Real Madrid og er Liverpool nefnt til sögunnar sem hugsanlegur áfangastaður.
Frakkinn er ekki fastamaður í liði Real Madrid en spilar þó nokkuð stóra rullu. L’Equipe í heimalandi hans segir Liverpool hafa mikinn áhuga.
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem Camavinga er orðaður við Liverpool. Spænski miðillinn Fichajes segir hann hins vegar staðráðinn í að vera áfram hjá Real Madrid.
Það verður því áhugavert að sjá hvað setur í sumar, en Camavinga, sem gekk í raðir Real Madrid 2021, á enn þrjú ár eftir af samningi sínum í spænsku höfuðborginni.