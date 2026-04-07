Dregið á fimmtudag – Fleiri úr Lengjudeildinni en Bestu deildinni í pottinum

32-liða úrslit Mjólkurbikars karla voru leikin um páskana, að einum leik undanskildum. Leik Vestra gegn Leikni R. var frestað.
Dregið verður í 16-liða úrslit fimmtudaginn 9. apríl klukkan 12:00 í höfuðstöðvum KSÍ á Laugardalsvelli.
Af þeim sextán liðum sem standa eftir eru sjö úr Bestu deildinni en níu Lengjudeildarlið verða þá í pottinum (tíu ef Vestri og Leiknir eru bæði talin með, en aðeins annað þeirra fer áfram).
Eftirtalin lið verða í pottinum:
Afturelding
Breiðablik
FH
Fylkir
Grindavík
Grótta
HK
ÍA
KA
KR
Njarðvík
Stjarnan
Víkingur R.
Þróttur R.
Ægir
Vestri eða Leiknir R.
Leikirnir í 16-liða úrslitum fara fram 13. og 14. maí.