fbpx
Dóri Árna hissa á fyrrum vinnuveitendum sínum – „Ég held að það hafi verið mistök, klárlega"

Þriðjudaginn 7. apríl 2026 09:19

Halldór Árnason, fyrrum þjálfari Breiðabliks, er hissa á að félagið hafi ekki sótt Gísla Eyjólfsson aftur í vetur.

Gísli, sem var einn besti leikmaður Blika, meðal annars undir stjórn Halldórs, áður en hann hélt út til Svíþjóðar, sneri aftur heim í sumar en gekk í raðir ÍA. Talið er að Breiðablik hafi ekki gert neinar alvarlegar tilraunir til að fá hann.

Halldór, sem var látinn fara frá Blikum á seinni hluta síðustu leiktíðar, var til viðtals í úrvarpsþættinum Fótbolti.net á X-inu á laugardag. Þar sagðist hann hafa talið að Gísli væri á leið aftur í Kópavoginn á meðan hann var enn við stjórnvölinn.

„Á vikunum áður en ég hætti var Gísli á leiðinni í Breiðablik. Ég veit ekki hvaða U-beygja átti sér stað þar,“ sagði hann og kveðst hissa á ákvörðuninni.

„Ég held að það hafi verið mistök, klárlega. Gísli er akkúrat það sem Breiðablik vantaði í fyrra, kraftmikill leikmaður og á góðan hátt er hann drulluerfiður. Hann er leikmaður sem Breiðablik vantar enn,“ bætti hann við.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.

