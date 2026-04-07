Dagný Brynjars með ákall til íslenskra sjónvarpsmanna – „Þetta fer í taugarnar á 7 ára syni mínum“

Dagný Brynjarsdóttir, landsliðskona í knattspyrnu og fyrrum leikmaður West Ham hefur komið með ákall til þeirra sem lýsa leikjum í enska boltanum.
Ástæðan er sú að sjö ára sonur hennar er orðin pirraður á því að hlusta á það hvernig nafn, Jarrod Bowen er borið fram í íslensku sjónvarpi.
Bowen er besti leikmaður West Ham og fyrirliði liðsins.
Getur einhver komið því áleiðis til íslenskra commentators að nafnið á fyrirliða West Ham er borið fram sem BÁWEN en ekki Booowen. Þetta fer í taugarnar á 7 ára syni mínum. Takk fyrir ⚒️
„Getur einhver komið því áleiðis til íslenskra commentators að nafnið á fyrirliða West Ham er borið fram sem BÁWEN en ekki Booowen. Þetta fer í taugarnar á 7 ára syni mínum. Takk fyrir,“ skrifar Dagný á X-ið í dag.
Dagný var afar vel liðin í herbúðum West Ham þar sem hún lék í fjögur ár, hún yfirgaf félagið síðasta sumar.
Gunnar Ormslev, einn fremsti íþróttalýsandi landsins tekur þessi skilaboð Dagnýjar til sín. „Ég skal amk hafa þetta hugfast í næsta leik hamrana!,“ skrifar Gunnar í svari til Dagnýjar.