Bayern sótti sterkan sigur á Bernabeu – Dramatískt sigurmark hjá Arsenal

Real Madrid tapaði 2-1 gegn Bayern Munich í fyrri leik liðanna í átta liða úrslitum Meistaradeildarinnar.
Gestirnir frá München komust yfir á 41. mínútu þegar Luis Díaz skoraði eftir sendingu frá Serge Gnabry. Strax í upphafi seinni hálfleiks bætti Harry Kane við öðru marki eftir stoðsendingu frá Michael Olise.
Real Madrid minnkaði muninn á 74. mínútu þegar Kylian Mbappé skoraði eftir sendingu frá Trent Alexander-Arnold, en nær komust heimamenn ekki.
Í hinum leik kvöldsins stefndi allt í markalaust jafntefli hjá Sporting og Arsenal.
Varamaðurinn Kai Havertz tryggði hins vegar sigurinn á 91 mínútu með fínu marki, Gabriel Martinelli sendi boltann inn fyrir vörnina og Havertz skoraði af öryggi. Báðir komu inn sem varamenn.
Bayern er í sterkri stöðu fyrir seinni leikinn á meðan Arsenal fer með forystu til London.