Barton neitar sök – Ákærður fyrir að berja drykkjufélaga til óbóta

Joey Barton hefur neitað sök í dómsal í máli þar sem hann er sakaður um alvarlega líkamsárás.
Barton, sem er 43 ára gamall fyrrum knattspyrnumaður, mætti fyrir dóm í Liverpool í gegnum fjarbúnað frá fangelsi, en hann er ákærður ásamt Gary O’Grady fyrir að hafa veitt Kevin Lynch alvarlega áverka á golfklúbbi í mars.
Atvikið á að hafa átt sér stað á Huyton and Prescot Golfklúbbnum eftir að mennirnir höfðu verið að drekka saman.
Barton hefur verið úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald og verður réttað í málinu í september.
Hann lék á sínum tíma með liðum á borð við Manchester City, Newcastle og Rangers, auk þess að spila einn landsleik fyrir England.