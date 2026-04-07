Athyglisverð staða komin upp – Hafa þegar keypt leikmanninn en gætu selt hann til Chelsea eða United fyrir fjórfalt verð

Manchester United og Chelsea hafa áhuga á að fá bosníska kantmanninn Kerim Alajbegovic í sumar samkvæmt miðlum í heimalandi hans.
Alajbegovic, sem er aðeins 18 ára gamall, hefur vakið athygli með Red Bull Salzburg í Austurríki, þar sem hann hefur skorað 11 mörk og lagt upp þrjú á tímabilinu.
Athygli vekur að þýska stórliðið Bayer Leverkusen hefur þegar tryggt sér þjónustu hans fyrir sumarið fyrir aðeins 7 milljónir punda.
Bosnískir miðlar segja að félagið gæti þó selt Alajbegovic strax fyrir fjórfalda þá upphæð, til að mynda til United eða Chelsea.
Þrátt fyrir ungan aldur lék Alajbegovic stóra rullu fyrir Bosníu er liðið tryggði sig afar óvænt inn á HM í sumar eftir sigra á Wales og Ítalíu.
Báðir leikir fóru alla leið í vítaspyrnukeppni og skoraði Alajbegovic í þeim báðum, þar af sigurmarkið í undanúrslitaeinvíginu gegn Wales.