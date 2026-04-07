Arbeloa telur að þetta hafi verið maður leiksins á Bernabeu í kvöld

Real Madrid tapaði 1-2 gegn Bayern Munich í fyrri leik liðanna í átta liða úrslitum Meistaradeildarinnar.
Þjálfari Real Madrid, Alvaro Arbeloa, var svekktur eftir leik en telur einvígið enn opið. „Ég held að Manuel Neuer hafi verið maður leiksins. Við fengum mörg færi til að skora fleiri mörk en nýttum þau ekki,“ sagði hann.
Arbeloa benti á að mistök hefðu kostað liðið dýrt. „Við töpum tveimur boltum og þeir skora tvö mörk. Við megum ekki gera slík mistök því þeir eru með hraða og gæði til að refsa okkur,“ bætti hann við.
Þrátt fyrir tapið er hann bjartsýnn fyrir seinni leikinn í Þýskalandi. „Við erum enn á lífi í einvíginu og vonumst til að snúa þessu við.“
Real Madrid þarf því sterka frammistöðu í seinni leiknum ef liðið ætlar sér áfram í undanúrslit, en Bayern er með mikilvægt forskot eftir fyrri leikinn.