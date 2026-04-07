Albert furðu lostinn eftir viðtal Hermanns við RÚV – „Þetta svar var eins og hann væri ekki að þjálfa þetta lið“

Sparkspekingnum og fyrrum leikmanninum Alberti Brynjari Ingasyni fannst Hermann Hreiðarsson, nýr þjálfari Vals, allt annað en sannfærandi í viðtölum í kringum leik hans manna við KR í bikarnum í gær.
Reykjavíkurstórveldin mættust í fyrsta alvöru leik sínum á tímabilinu strax í 32-liða úrslitum bikarsins og unnu Vesturbæingar fremur þægilegan 4-2 sigur. Hermann, sem tók við Val í vetur, fór auðvitað í viðtöl við RÚV fyrir og eftir leik.
„Mig langar aðeins að tala um þetta viðtal við Hermann fyrir leik. Hann fær spurningu frá Gunnlaugi: Hvernig Valsliði eigum við von á að sjá í dag? Þetta svar var eins og hann væri ekki að þjálfa þetta lið: „Það eru rosa hæfileikar í þessu liði, hef smá áhyggjur af leikforminu en við höfum litið vel út á æfingum.“ Hvað er þetta? Þetta er mjög ósannfærandi og lyktar af afsökun fyrir leik,“ sagði Albert í Dr. Football.
„Eftir leik var þetta ekkert skárra, þú ert úr leik í bikar og að mínu mati sundurspilaður í svona 80 prósent af leiknum. Þá fer hann að tala um að hann skuli hundur heita ef þú sérð fallegra mark en fyrra markið þeirra. Hann er ekki að detta úr leik í 32-liða úrslitum bikarsins með Hvíta Riddaranum, þar sem hann getur bara talað um mark sem þú skoraðir í 4-2 tapi.“