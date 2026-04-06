Van Dijk viðurkennir uppgjöf

Virgil van Dijk, fyrirliði Liverpool, hefur beðist afsökunar á frammistöðu liðsins eftir 4-0 tap gegn Manchester City í enska-bikarnum.
Liverpool féll þar með úr leik í keppninni og þarf nú að treysta á Meistaradeildina til að vinna titil á tímabilinu. City skoraði öll fjögur mörkin á stuttum kafla, eftir jafnan fyrsta hálftíma.
„Ég get aðeins beðist afsökunar á því sem við sýndum, sérstaklega í seinni hálfleik,“ sagði Van Dijk.
Hann viðurkenndi að liðið hefði gefist upp þegar staðan varð 3-0. „Það er erfitt að koma til baka héðan, en við hefðum ekki átt að gefast upp. Það gerðist að hluta,“ bætti hann við.
Van Dijk sagði liðið hafa brugðist stuðningsmönnum, sjálfum sér og þjálfaranum.
„Frammistaðan í seinni hálfleik verður að særa alla,“ sagði hann.