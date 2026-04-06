Helgi Fannar Sigurðsson og Hörður Snævar Jónsson hituðu vel upp fyrir Bestu deild karla í Íþróttavikunni.
Í umræðu um nýliða Þórs voru menn á því að þeir yrðu skemmtilegt lið á að horfa.
„Það er kannski aftasta línan sem maður myndi spyrja sig um fyrir mót en það er svo þeirra að svara því þegar inn í mótið er komið,“ sagði Hörður.
„Ég held allavega að Þórsarar verði skemmtilegir, þetta verða ekki leiðinlegir leikir,“ sagði Helgi.
„Sigurður Heiðar er að þjálfa þá, þú veist að þeir verða í toppformi og svo er þetta Þórs-hugarfar. Þetta eru alvöru moðerfokkerar, ekki gefin tomma eftir. Þeir hlaupa í gegnum vegg fyrir sitt félag,“ sagði Hörður.