Spáin fyrir Bestu deildina: 1. sæti – „Verður ekki eins auðvelt og margir halda“

Það er komið að því að opinbera spá 433.is fyrir Bestu deild karla og í 1. sæti eru Íslandsmeistarar Víkings.
1. sæti – Víkingur
Lokastaða í fyrra: 1. sæti
Besti leikmaðurinn: Gylfi Þór Sigurðsson
Hefur eitthvað að sanna: Elías Már Ómarsson
„Ég sé Víking ekki labba með þetta. Þetta er langbesti hópurinn en svo eru þetta bara 27 leikmenn og 11 inni á í einu,“ sagði Hörður Snævar Jónsson í Íþróttavikunni, þar sem spáin var opinberuð.
„Þeir eiga að vinna þetta og ég geri ráð fyrir því en þetta verður ekki eins auðvelt og margir halda.“