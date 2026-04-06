Mánudagur 06.apríl 2026

Vilja kaupa markvörð Tottenham í sumar

Íþróttavikan: Spáin fyrir Bestu deildina

Segist ekki vera á förum þrátt fyrir áhuga

Hörður Snævar Jónsson
Mánudaginn 6. apríl 2026 15:00

Fabian Hurzeler segist vera fullkomlega staðráðinn í að halda áfram hjá Brighton & Hove Albion þrátt fyrir orðróm um áhuga frá Bayer Leverkusen.

Þýski stjórinn hefur verið orðaður við mögulegt starf hjá Leverkusen, sem er talið leita að arftaka Kasper Hjulmand.

Hurzeler hefur þó gert það skýrt að hann sé ánægður hjá Brighton. „Það er alltaf heiður að vera orðaður við svona störf, en ég er mjög ánægður hér. Ég er þakklátur fyrir traustið sem félagið sýnir mér,“ sagði hann.

Hann lagði áherslu á að einbeitingin væri öll á lokasprett tímabilsins og að hann hefði engar áætlanir um að fara annað.

„Ég er algjörlega staðráðinn. Ég finn fyrir trausti og stuðningi hér og get þróast sem þjálfari,“ bætti hann við.

Hurzeler vill því halda áfram verkefninu hjá Brighton.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fjöldi stórliða farin að skoða markvörðinn fyrir sumarið

Framtíð Bruno Fernandes í lausu lofti

