Segist ekki vera á förum þrátt fyrir áhuga

Fabian Hurzeler segist vera fullkomlega staðráðinn í að halda áfram hjá Brighton & Hove Albion þrátt fyrir orðróm um áhuga frá Bayer Leverkusen.
Þýski stjórinn hefur verið orðaður við mögulegt starf hjá Leverkusen, sem er talið leita að arftaka Kasper Hjulmand.
Hurzeler hefur þó gert það skýrt að hann sé ánægður hjá Brighton. „Það er alltaf heiður að vera orðaður við svona störf, en ég er mjög ánægður hér. Ég er þakklátur fyrir traustið sem félagið sýnir mér,“ sagði hann.
Hann lagði áherslu á að einbeitingin væri öll á lokasprett tímabilsins og að hann hefði engar áætlanir um að fara annað.
„Ég er algjörlega staðráðinn. Ég finn fyrir trausti og stuðningi hér og get þróast sem þjálfari,“ bætti hann við.
Hurzeler vill því halda áfram verkefninu hjá Brighton.